Orietta Berti positiva al covid 19 | le prime parole sui social

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 29 novembre 2020) Arriva oggi un’altra notizia daie a darla è l’ennesimo personaggio famoso che purtroppo è risultato positivo al19.pochi minuti fa dalle sue pagineha annunciato di aver contratto il. Il nome di, che a dispetto della sua età ha una vita ricchissima di impegni, la vediamo praticamente sempre in tv tra promozioni e lavoro, si aggiunge alla lista di altri artisti che come lei, continuano a lavorare in questo complicato periodo storico.AL19: L’ANNUNCIOLedisui: Care amiche ...