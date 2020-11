Natale, il governo e i suoi esperti danno i numeri: non più di 6 a tavola a Natale, la cena alle 19 (Di domenica 29 novembre 2020) Le anticipazioni che si susseguono sul Dpcm di Natale non lasciano spazio a fraintendimenti. Quest’anno sarà un Natale più sobrio e ristretto. Senza baci, senza abbracci, a tavola massimo 6 persone. E soprattutto con tracciamento dei presenti. Specie per quelli che potrebbero aver avuto contatti con potenziali positivi al coronavirus. Saranno probabilmente così i cenoni di Natale e Capodanno di quest’anno. Messa di Natale vietata, smontate anche le ipotesi circolate nei giorni scorsi di anticipare la celebrazione di qualche ora, e regole uniche per tutta Italia. Ci dicono pure quando cenare: alle 19. In arrivo le linee guida per il Natale Anche ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 29 novembre 2020) Le anticipazioni che si susseguono sul Dpcm dinon lasciano spazio a fraintendimenti. Quest’anno sarà unpiù sobrio e ristretto. Senza baci, senza abbracci, amassimo 6 persone. E soprattutto con tracciamento dei presenti. Specie per quelli che potrebbero aver avuto contatti con potenziali positivi al coronavirus. Saranno probabilmente così i cenoni die Capodi quest’anno. Messa divietata, smontate anche le ipotesi circolate nei giorni scorsi di anticipare la celebrazione di qualche ora, e regole uniche per tutta Italia. Ci dicono pure quandore:19. In arrivo le linee guida per ilAnche ...

