Napoli, la “Pizza Solidale” è stata un successo: gli organizzatori replicheranno alla Vigilia (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Grande successo per l’iniziativa benefica “Pizza Solidale” ideata da Confesercenti Campania del presidente Vincenzo Schiavo insieme a “Retex Napoli” di Lorenzo Crea e Padre Francesco Sorrentino. L’iniziativa, che si è svolta presso la Caritas della Chiesa del Carmine Maggiore di Napoli, ha permesso di donare oltre 500 pizze con bevande ai bisognosi. “E’ stata una mattina di forti emozioni e di grande orgoglio per noi di Confesercenti – ha dichiarato il presidente Vincenzo Schiavo –, anche perché c’è stata una vera e propria corsa alla solidarietà da parte dei nostri iscritti. C’è chi ha messo a disposizione i forni, chi i prodotti, chi la mano d’opera e tutti la loro arte culinaria. Stamane le ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Grandeper l’iniziativa beneficaideata da Confesercenti Campania del presidente Vincenzo Schiavo insieme a “Retex” di Lorenzo Crea e Padre Francesco Sorrentino. L’iniziativa, che si è svolta presso la Caritas della Chiesa del Carmine Maggiore di, ha permesso di donare oltre 500 pizze con bevande ai bisognosi. “E’una mattina di forti emozioni e di grande orgoglio per noi di Confesercenti – ha dichiarato il presidente Vincenzo Schiavo –, anche perché c’èuna vera e propria corsasolidarietà da parte dei nostri iscritti. C’è chi ha messo a disposizione i forni, chi i prodotti, chi la mano d’opera e tutti la loro arte culinaria. Stamane le ...

