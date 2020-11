Morte Maradona, medico indagato per omicidio colposo ma spiega: “Diego triste aveva rinunciato a vivere” (Di domenica 29 novembre 2020) Si aggrava la posizione del medico personale di Diego Maradona, Luque dopo le deposizioni fatte ai giudici dalle figlie del Pibe de Oro. E' stata decisa la perquisizione nell'abitazione e nell'ambulatorio del medico e se verranno confermate le irregolarità nel ricovero domestico di Maradona, si potrebbe configurare il reato di omicidio colposo". Le perquisizioni sono state ordinate dal procuratore di Benavidez Laura Capra e dai giudici e dai procuratori aggiunti di San Isidro, Patricio Ferrari e Cosme Irribaren: “Dobbiamo determinare se durante il ricovero domiciliare ci sono state irregolarità”, hanno spiegato i giudici. Il riferimento è all’assenza di attrezzature adeguate (defibrillatore, ambulanza fissa fuori casa, presenza fissa di un medico ... Leggi su itasportpress (Di domenica 29 novembre 2020) Si aggrava la posizione delpersonale di Diego, Luque dopo le deposizioni fatte ai giudici dalle figlie del Pibe de Oro. E' stata decisa la perquisizione nell'abitazione e nell'ambulatorio dele se verranno confermate le irregolarità nel ricovero domestico di, si potrebbe configurare il reato di". Le perquisizioni sono state ordinate dal procuratore di Benavidez Laura Capra e dai giudici e dai procuratori aggiunti di San Isidro, Patricio Ferrari e Cosme Irribaren: “Dobbiamo determinare se durante il ricovero domiciliare ci sono state irregolarità”, hannoto i giudici. Il riferimento è all’assenza di attrezzature adeguate (defibrillatore, ambulanza fissa fuori casa, presenza fissa di un...

