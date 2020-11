Maradona, il medico indagato: «Nessun litigio tra me e lui» (Di domenica 29 novembre 2020) Leopoldo Luque, il medico di Diego Armando Maradona, parla delle indagini in corso che lo vedono accusato di omicidio colposo Leopoldo Luque, medico di Diego Armando Maradona, parla dopo l’iscrizione al registro degli indagati per la morte del Pibe de Oro. Le parole riportate da Rai Sport. «Non sono ancora informato sull’indagine. I poliziotti sono venuti in un modo che non ci si aspetta dopo un evento del genere. Non so perchè stiano cercando un colpevole. Sono rimasto sorpreso perchè quando Diego è morto io sono arrivato sul posto e le forze dell’ordine stavano lavorando. Ero a loro disposizione. E’ il loro lavoro, sono procedure legali che non ho intenzione di criticare. So cosa ho fatto, so come l’ho fatto. Sono assolutamente sicuro di aver fatto del mio meglio. Con Diego era così. Lui odiava i medici, odiava gli ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Leopoldo Luque, ildi Diego Armando, parla delle indagini in corso che lo vedono accusato di omicidio colposo Leopoldo Luque,di Diego Armando, parla dopo l’iscrizione al registro degli indagati per la morte del Pibe de Oro. Le parole riportate da Rai Sport. «Non sono ancora informato sull’indagine. I poliziotti sono venuti in un modo che non ci si aspetta dopo un evento del genere. Non so perchè stiano cercando un colpevole. Sono rimasto sorpreso perchè quando Diego è morto io sono arrivato sul posto e le forze dell’ordine stavano lavorando. Ero a loro disposizione. E’ il loro lavoro, sono procedure legali che non ho intenzione di criticare. So cosa ho fatto, so come l’ho fatto. Sono assolutamente sicuro di aver fatto del mio meglio. Con Diego era così. Lui odiava i medici, odiava gli ...

