Imu via e tasse sopra i 500 mila € Manovra | insorgono le opposizioni

(Di domenica 29 novembre 2020) "Il solo fatto di pensare, con questa crisi, con un Natale magro come questo, di tassare chi ha una casa e dei risparmi è da regime, è da arresto immediato”, ha tuonato Matteo Salvini nel corso di un'intervista a “Il caffè della domenica" su Radio 24. Segui su affaritaliani.it

ricpuglisi : 'Morirete tutti, ma prima fate il piacere di pagare la patrimoniale' - fattoquotidiano : Emendamento Leu e Pd: prelievo progressivo sui grandi patrimoni. Via Imu e imposta bollo, risparmi per ricchezze fi… - SemperAdamantes : RT @ricpuglisi: 'Morirete tutti, ma prima fate il piacere di pagare la patrimoniale' - molaasinaria : RT @ricpuglisi: 'Morirete tutti, ma prima fate il piacere di pagare la patrimoniale' - dinodavi : RT @ricpuglisi: 'Morirete tutti, ma prima fate il piacere di pagare la patrimoniale' -

Ultime Notizie dalla rete : Imu via

Il Fatto Quotidiano

La misura chiede l'abolizione dell'Imu e dell'imposta di bollo sui conti correnti e di deposito titoli, per sostituirle con un'aliquota progressiva minima dello 0,2% "sui grandi patrimoni la cui base ...In arrivo la scadenza della seconda rata dell’Imu 2020. In alcuni comuni potrebbe essere necessario un versamento integrativo nei primi mesi del 2021.