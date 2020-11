Il Napoli dà una prova di forza: 4-0 alla Roma. Per Diego ma soprattutto per sé (Di domenica 29 novembre 2020) Un gol lo segna Insigne su calcio di punizione alla Lui. Un altro lo firma Fabian Ruiz al termine di un’azione avviata da Mario Rui con un colpo di tacco elegante, alla Falcao. Il più prevedibile è il terzo, di Dries Mertens. Il quarto lo segna Politano con un gol, eh sì, ancora alla Lui, in slalom. Impossibile, soprattutto per i primi due, non pensare a qualcosa che vada oltre il terreno. In una serata sospesa, in cui il Napoli gioca con una maglietta speciale che ricorda la camiseta dell’Argentina. Il Napoli celebre e omaggia Maradona nel migliore dei modi. Ricorda anche a sé stesso che può dominare un avversario fin qui imbattuto come era la Roma di Fonseca. Il Napoli di Gattuso ha vinto 4-0 con merito. Ha avuto il pallino della gara per tutto il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 novembre 2020) Un gol lo segna Insigne su calcio di punizioneLui. Un altro lo firma Fabian Ruiz al termine di un’azione avviata da Mario Rui con un colpo di tacco elegante,Falcao. Il più prevedibile è il terzo, di Dries Mertens. Il quarto lo segna Politano con un gol, eh sì, ancoraLui, in slalom. Impossibile,per i primi due, non pensare a qualcosa che vada oltre il terreno. In una serata sospesa, in cui ilgioca con una maglietta speciale che ricorda la camiseta dell’Argentina. Ilcelebre e omaggia Maradona nel migliore dei modi. Ricorda anche a sé stesso che può dominare un avversario fin qui imbattuto come era ladi Fonseca. Ildi Gattuso ha vinto 4-0 con merito. Ha avuto il pallino della gara per tutto il ...

