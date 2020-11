'Il medico di Diego Armando Maradona è indagato per omicidio colposo' (Di domenica 29 novembre 2020) Lo scrive La Nacion, citando fonti informate. Il sospetto, tutto da provare, è che al Pibe non siano state fornite cure adeguate. L'ex campione è morto il 25 novembre Leggi su today (Di domenica 29 novembre 2020) Lo scrive La Nacion, citando fonti informate. Il sospetto, tutto da provare, è che al Pibe non siano state fornite cure adeguate. L'ex campione è morto il 25 novembre

