Il funerale viene interrotto dai carabinieri: nella bara c’è la salma sbagliata (Di domenica 29 novembre 2020) I carabinieri bloccano il funerale: nella bara c’è la salma sbagliata I carabinieri bloccano il funerale perché nella bara c’è la salma sbagliata: l’incredibile vicenda è avvenuta nella giornata di sabato 28 novembre a Pratola Peligna, in provincia dell’Aquila. Secondo quanto ricostruito, dopo la cerimonia funebre di Aldo Di Simone, sessantenne morto nel reparto di cardiologia dell’ospedale di Sulmona dopo aver contratto il Covid, i carabinieri hanno bloccato la tumulazione della salma al cimitero. All’interno del feretro, infatti, non vi era Di Simone, ma il corpo di un altro paziente deceduto sempre a causa del Coronavirus. Le rigide ... Leggi su tpi (Di domenica 29 novembre 2020) Ibloccano ilc’è labloccano ilperchéc’è la: l’incredibile vicenda è avvenutagiornata di sabato 28 novembre a Pratola Peligna, in provincia dell’Aquila. Secondo quanto ricostruito, dopo la cerimonia funebre di Aldo Di Simone, sessantenne morto nel reparto di cardiologia dell’ospedale di Sulmona dopo aver contratto il Covid, ihanno bloccato la tumulazione dellaal cimitero. All’interno del feretro, infatti, non vi era Di Simone, ma il corpo di un altro paziente deceduto sempre a causa del Coronavirus. Le rigide ...

