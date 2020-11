F1, incidente al Gp Bahrein: l’auto di Grosjean in fiamme, per lui bruciature e sospette fratture (Di domenica 29 novembre 2020) Impatto con le barriere subito dopo il via la Haas si spezza in due e prende fuoco, il pilota riesce a sganciare le cinture e a saltare fuori dalla vettura in mezzo alle fiamme Leggi su corriere (Di domenica 29 novembre 2020) Impatto con le barriere subito dopo il via la Haas si spezza in due e prende fuoco, il pilota riesce a sganciare le cinture e a saltare fuori dalla vettura in mezzo alle

Italia_Notizie : F1, incidente al Gp Bahrein: l’auto di Grosjean in fiamme, per lui bruciature e sospette fratture - ruiciccio : RT @Corriere: Gp Bahrein: l’auto di Grosjean si spezza in due e va a fuoco. Il pilota in ospedale con bruciature alle mani e alle caviglie… - Zaninetti54 : Ragazzi ma avete visto l'incidente di Grojan al G.P del Bahrein? Devastante, impressionante. Per fortuna c'è l'Alo… - Corriere : Gp Bahrein: l’auto di Grosjean si spezza in due e va a fuoco. Il pilota in ospedale con bruciature alle mani e alle… - FLatelli : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA – F1, incidente per Grosjean al Gp Bahrein: l’auto incendiata- -