F1, Charles Leclerc e Carlos Sainz: vibrante corpo a corpo, anticipo di 2021 per la Ferrari (Di domenica 29 novembre 2020) Il Gran Premio del Bahrain di Formula Uno disputato oggi, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020 ha regalato emozioni davvero da cuori forti. Nel breve volgere di due partenze, infatti, abbiamo assistito al terrificante incidente di Romain Grosjean ed a Lance Stroll finito a gambe all'aria. In poche parole, si sono rischiati davvero momenti drammatici sulla pista di Sakhir. Da quel momento in avanti, invece, la gara è scivolata via quasi senza il minimo scossone. Lewis Hamilton era davanti e ha chiuso comodamente la sua ennesima vittoria della stagione. Alle sue spalle è successo pochino, a parte la rottura del motore di Sergio Perez che ha costretto il messicano a rinunciare al secondo (meritatissimo) podio consecutivo dopo il Gran Premio di Turchia. La corsa, tuttavia, ha messo anche in mostra un bel duello tra Charles Leclerc e ...

