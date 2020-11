Cagliari Spezia, i convocati di Di Francesco (Di domenica 29 novembre 2020) Sono 23 i convocati del Cagliari per la sfida contro lo Spezia di questa sera. Ecco la lista degli uomini di Di Francesco Stasera alle 18:00 la Sardegna Arena ospiterà la nona gara di campionato tra Cagliari e Spezia. Eusebio Di Francesco deve fare i conti con una grossa lista di assenti, tra cui spiccano 4 titolari fissi come Godin, Lykogiannis, Nandez e Simeone. Sono 23 i convocati di oggi, tra i quali spuntano diversi nomi dei Primavera. Di seguito la lista completa: PORTIERI: Aresti, Cragno, Vicario;DIFENSORI: Tripaldelli, Pinna, Klavan, Pisacane, Faragò, Zappa, Walukiewicz, Cusumano, Carboni;CENTROCAMPISTI: Rog, Marin, Caligara, Oliva;ATTACCANTI: Joao Pedro, Tramoni, Cerri, Pavoletti, Sottil, Ounas, Contini. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Sono 23 idelper la sfida contro lodi questa sera. Ecco la lista degli uomini di DiStasera alle 18:00 la Sardegna Arena ospiterà la nona gara di campionato tra. Eusebio Dideve fare i conti con una grossa lista di assenti, tra cui spiccano 4 titolari fissi come Godin, Lykogiannis, Nandez e Simeone. Sono 23 idi oggi, tra i quali spuntano diversi nomi dei Primavera. Di seguito la lista completa: PORTIERI: Aresti, Cragno, Vicario;DIFENSORI: Tripaldelli, Pinna, Klavan, Pisacane, Faragò, Zappa, Walukiewicz, Cusumano, Carboni;CENTROCAMPISTI: Rog, Marin, Caligara, Oliva;ATTACCANTI: Joao Pedro, Tramoni, Cerri, Pavoletti, Sottil, Ounas, Contini. Leggi su Calcionews24.com

