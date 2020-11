Boko Haram: raid nel Borno, uccisi 43 contadini (Di domenica 29 novembre 2020) Trovano i corpi in un campo non lontano da Maiduguri, città dello stato del Borno, in Nigeria. La milizia locale transita nei pressi di una risaia e fa la macabra scoperta: 43 contadini riversi nella polvere. Sgozzati. Capiscono subito che è opera di Boko Haram. La mattanza porta la firma inequivocabile della cellula jihadista che Leggi su periodicodaily (Di domenica 29 novembre 2020) Trovano i corpi in un campo non lontano da Maiduguri, città dello stato del, in Nigeria. La milizia locale transita nei pressi di una risaia e fa la macabra scoperta: 43riversi nella polvere. Sgozzati. Capiscono subito che è opera di. La mattanza porta la firma inequivocabile della cellula jihadista che

Un omicidio di massa: 43 contadini sono stati sgozzati a Koshobe, un villaggio non lontano da Maiduguri, capoluogo del Borno State, nel nord-est della Nigeria. I poveracci stavano lavorando nei campi ...

