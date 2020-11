Vincenzo De Luca: “Quel conduttore esaltato a Napoli l’avremmo ricoverato per coma etilico al Cardarelli” (Di sabato 28 novembre 2020) Conferenza stampa del venerdì su Facebook, Vincenzo De Luca attacca. Non è una novità. Stavolta “tocca” ai “programmacci televisivi”: “Mi è capitato di vedere qualche conduttore televisivo di sfuggita, perché ovviamente sono l’ultimo che farà aumentare gli ascolti di queste trasmissionacce ma ho avuto l’impressione che fosse un po’ esaltato, dava numeri a lotto”. Il riferimento sembrerebbe essere a Non è l’Arena dove di recente conduttore e giornalisti si sono occupati di raccontare la gestione dell’emergenza covid-19 da parte della regione Campania. “Ci sono personaggi che noi, in genere, ricoveriamo al Cardarelli per coma etilico. Quando ho visto questo personaggio ho avuto questa riflessione: questo qui fosse stato a Napoli lo avremmo già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Conferenza stampa del venerdì su Facebook,Deattacca. Non è una novità. Stavolta “tocca” ai “programmacci televisivi”: “Mi è capitato di vedere qualchetelevisivo di sfuggita, perché ovviamente sono l’ultimo che farà aumentare gli ascolti di queste trasmissionacce ma ho avuto l’impressione che fosse un po’, dava numeri a lotto”. Il riferimento sembrerebbe essere a Non è l’Arena dove di recentee giornalisti si sono occupati di raccontare la gestione dell’emergenza covid-19 da parte della regione Campania. “Ci sono personaggi che noi, in genere, ricoveriamo al Cardarelli per. Quando ho visto questo personaggio ho avuto questa riflessione: questo qui fosse stato alo avremmo già ...

