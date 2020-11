Toscana: ordinanza Giani permette spostamenti fra comuni e svolgimento attività, l’annuncio su Facebook (Di sabato 28 novembre 2020) Eugenio Giani cerca di alleggerire i disagi dei toscani, ancora in zona rossa, nonostante il governo amico. Ma queste misure che diminuiscono i divieti stabiliti dal governo dovrebbero essere approvate dal ministro Leggi su firenzepost (Di sabato 28 novembre 2020) Eugeniocerca di alleggerire i disagi dei toscani, ancora in zona rossa, nonostante il governo amico. Ma queste misure che diminuiscono i divieti stabiliti dal governo dovrebbero essere approvate dal ministro

FirenzePost : Toscana: ordinanza Giani permette spostamenti fra comuni e attività, l’annuncio su Facebook - chiaratenerini2 : Domenica ho protocollato in tutti i Comuni della provincia un atto urgente per chiedere di revocare la sua ordinanz… - infoitinterno : Toscana, ordinanza Giani per spostamenti e attività - infoitinterno : Coronavirus: nuova ordinanza in Toscana - WandaPardini : RT @Adnkronos: #Toscana, ordinanza Giani per spostamenti e attività -