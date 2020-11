Tina Cipollari torna single | l’annuncio ai fan | “Tra me e Vincenzo è finita” FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 28 novembre 2020)di nuovoDopo due anni di relazione, più delle volte a distanza,ta. A comunicarlo ai follower è stata lei stessa attraverso un post condiviso sul suo account Instagram. La storica opinionista di Uomini e Donne ha fatto uno strappo alle regole parlando per la prima volta della propria vita privata. In pratica la camp frusinate ha annunciato la fine della sua storia d’amore con il compagnoFerrara. Ricordiamo che quest’ultimo è un ristoratore di Firenze. Ma per quale motivo di sono lasciati?annuncia la rottura consu Instagram Postando su Instagram una suain primo piano,...