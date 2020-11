Stipendi bruciati dal declino

Leggi su panorama

(Di sabato 28 novembre 2020) La paga annua degli italiani è tra le più basse d'Europa: 9 mila euro meno dei francesi, 12 mila meno dei tedeschi. I motivi? Un'industria in crisi e le politiche economiche che frenano la crescita dei compensi. Una via d'uscita sarebbe agganciarli ai risultati aziendali. Le priorità oggi sono salvare posti di lavoro e far ripartire l'economia. E infatti il governo continua a pompare risorse in questa direzione. Ma quando il Paese uscirà dalla crisi provocata dal Covid, occorrerà affrontare un'altra emergenza che si trascina da anni: il congelamento dei salari degli italiani, che si specchia con la crescita anemica del Pil e ildella nostra industria, più volte documentato da Panorama. Nel 2000, dati Ocse, un lavoratore italiano guadagnava in media, all'anno, 29.124 euro attuali, cioè rivalutati ai valori odierni. Un collega francese ne prendeva 3 mila in più, ...