Sharon Stone e tutte le star over 60 con fisico bestiale

«Sono riconoscente di fare ancora da modella a 62 anni», scrive Sharon Stone accanto a una foto che la ritrae in attillato body nero e camicia di seta, con le sue incredibili gambe in primissimo piano e il suo short bob biondo e sbarazzino. Per fortuna, nell'epoca del post Me Too e del revival femminista, sempre più dive over 60 stanno trovando un proprio spazio nello showbiz, evitando – come è accaduto per decenni, non appena superato il giro di boa dei 60, talvolta 50 anni – di finire nel dimenticatoio. Oggi che il termine anti-age è considerato inopportuno e maleducato, le coetanee di Sharon Stone stanno dimostrando che si può essere 60enni + e sfoggiare un fisico da urlo.

La bionda attrice si dice grata di poter fare da modella a 62 anni. Per fortuna Sharon Stone non è più l'eccezione: ecco le over 60 con corpi da sogno, più i consigli per una body routine ad hoc ...

Sharon Stone festeggia i 60 anni a Miami con il fidanzato

Continuano i festeggiamenti di Sharon Stone, che sabato ha compiuto 60 anni. L'attrice, ancora in ottima forma, si rilassa a Miami con il fidanzato, tra chiacchiere, tenere effusioni e sole ...

Continuano i festeggiamenti di Sharon Stone, che sabato ha compiuto 60 anni. L'attrice, ancora in ottima forma, si rilassa a Miami con il fidanzato, tra chiacchiere, tenere effusioni e sole ...