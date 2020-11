Selvaggia Lucarelli contro De Luca: «Insulta pure i passerotti e mi querela. Datelo a me, il lanciafiamme» (Di sabato 28 novembre 2020) Selvaggia Lucarelli querelata da Vincenzo De Luca. Fa quasi ridere. Allo sceriffo che schiuma rabbia e insulti ad ogni show della sua diretta Fb non piacciono le critiche che stanno travolgendo lui e la sanità campana in questi mesi. Forse non si è ancora accorto, il governatore della Campania, che la luna di miele con tanti italiani “innamorati” dell’imitazione eccelsa di Maurizio Crozza è finita. Parlano per lui i servizi sugli ospedale della sua regione, il suo lanciafiamme spuntato e gli epiteti ingiuriosi sibilati contro il mondo intero durante i suoi interventi. Selvaggia Lucarelli su Twitter dà conto della querela incassata dal governatore della Campania. Che non avrebbe gradito un ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 28 novembre 2020)ta da Vincenzo De. Fa quasi ridere. Allo sceriffo che schiuma rabbia e insulti ad ogni show della sua diretta Fb non piacciono le critiche che stanno travolgendo lui e la sanità campana in questi mesi. Forse non si è ancora accorto, il governatore della Campania, che la luna di miele con tanti italiani “innamorati” dell’imitazione eccelsa di Maurizio Crozza è finita. Parlano per lui i servizi sugli ospedale della sua regione, il suospuntato e gli epiteti ingiuriosi sibilatiil mondo intero durante i suoi interventi.su Twitter dà conto dellaincassata dal governatore della Campania. Che non avrebbe gradito un ...

Sul suo profilo Instagram Selvaggia Lucarelli ha avuto di nuovo a che fare con un hater maleducato, così ha deciso di smascherarlo pubblicamente.

