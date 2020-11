Sanità in Calabria, il neo-commissario Longo promette scelte in tempi brevi (Di sabato 28 novembre 2020) 'Le prossime settimane saranno impegnative - ha dichiarato Longo - so in cosa metto mani. Mi aspetto collaborazione dalle istituzioni locali'. Nella Sanità in Calabria ci sono 'problematiche molto ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 28 novembre 2020) 'Le prossime settimane saranno impegnative - ha dichiarato- so in cosa metto mani. Mi aspetto collaborazione dalle istituzioni locali'. Nellainci sono 'problematiche molto ...

GiuseppeConteIT : Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già opera… - matteosalvinimi : Ma bastaaa. Quinto “commissario” per la Sanità in #Calabria che salta in un mese. Il governo scelga un Calabrese e… - alessioviola : La vita è quello che ti succede mentre sono impegnati a cercare il Commissario alla Sanità in Calabria. - dievve : Commissario Sanità Calabria, la verità dietro la farsa: la lottizzazione - demian_yexil : RT @Raffael31870221: -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Calabria Covid Calabria, Zuccatelli tratta «dimissioni spontanee» Corriere della Sera