Paola batte la testa e va a dormire La scoperta choc al mattino | poi la tragedia

(Di sabato 28 novembre 2020) È addolorata la comunità di San Martino di Venezze, in provincia di Rovigo, per la morte improvvisa diPellegrini, 54 anni, avvenuta nei giorni scorsi. Un incidente domestico, all’apparenza banale, è stato fatale. La donna è caduta in casa lo scorso sabato ma non aveva ferite particolari. Ha pensato di andare ugualmente a letto. Tuttavia il giorno successivo il marito l’ha trovata in fin di vita. Infatti le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi e disperate.Pellegrini è stata trasportata in ospedale a Rovigo, ma i tentativi di salvarla sono stati inutili. La donna è morta dopo qualche giorno di agonia nella tarda mattinata di mercoledì. (Continua dopo la foto)Pellegrini era originaria di Viladose. Il sindaco di San Martino di Venezze Vinicio Piasentini ha appreso dellae ha ...