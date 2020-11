LIVE Biathlon, 20 km Kontiolahti in DIRETTA: Moravec comanda l’individuale, Hofer nella top-10 e sbaglia Johannes Boe (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La DIRETTA LIVE della 15 km femminile di Biathlon 11.42: Moravec guida con 0?5 di vantaggio su Fak e 5?2 su Johannes Boe, che può fare la differenza sugli sci. Hofer 14°. 11.41: Arriva purtroppo il secondo errore di Hofer nel terzo poligono e l’azzurro è 12° a 1’35?8. 11.39: Agli 11.4 km Hofer è ottavo a 38?9 da Rastorgujev, mentre Johannes Boe è in grande rimonta con 4?1 di ritardo (terzo). 11.38: Tarjei Bø è terzo dopo la terza serie a 17?7 da Fak, con lo zero a terra. 11.37: Ai 10.3 km Moravec guida con 5?5 di margine su Rastorgujev e con 8?6 Fak. Hofer è ottavo a 44?3 dalla vetta, mentre Johannes Boe vola ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALadella 15 km femminile di11.42:guida con 0?5 di vantaggio su Fak e 5?2 suBoe, che può fare la differenza sugli sci.14°. 11.41: Arriva purtroppo il secondo errore dinel terzo poligono e l’azzurro è 12° a 1’35?8. 11.39: Agli 11.4 kmè ottavo a 38?9 da Rastorgujev, mentreBoe è in grande rimonta con 4?1 di ritardo (terzo). 11.38: Tarjei Bø è terzo dopo la terza serie a 17?7 da Fak, con lo zero a terra. 11.37: Ai 10.3 kmguida con 5?5 di margine su Rastorgujev e con 8?6 Fak.è ottavo a 44?3 dalla vetta, mentreBoe vola ...

