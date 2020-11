La vera rivale dell’Inter nella corsa ad Allegri

(Di sabato 28 novembre 2020) Max, dopo l’addio alla Juventus, è ancora alla ricerca di una squadra: le offerte non mancano e sarà lui a decidere da dove ripartire Starà passeggiando con le mani posate, dietro la schiena, come fanno quelli esperti che attendono sereni il futuro. Maxvive la sua assenza dal grande calcio con la consapevolezza Questo articolo è comparsosua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

TaRulleGulle : @StanisLaRochele Infatti neanche la guardo, guarderò il Sassuolo, nostra vera rivale attualmente - Enry_Inter93 : @SuperTrump0873 Secondo me il trio Harden, Irving e Durant sarebbe mal assortito ma nel caso riuscissero a trovare… -

Ultime Notizie dalla rete : vera rivale

SerieANews

È accaduto a Presicce Acquarica dove c’è stato un vero e proprio regolamento di conti: vittima un vigile del fuoco, ricoverato in codice rosso in ospedale ...On fire. La stagione di Gianluca Scamacca, fin qui, è stata d'applausi. Un impatto importante in campionato, con due gol e un assist in cinque partite, ...