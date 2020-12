LA CORTE D’APPELLO DI LISBONA DICHIARA I TEST PCR INATTENDIBILI AL 93%. I MEDIA MAINSTREAM IGNORANO (Di sabato 28 novembre 2020) Di Peter Andrews , giornalista scientifico e scrittore irlandese residente a Londra. Ha una formazione in scienze della vita e si è laureato in genetica all’Università di Glasgow. Quattro turisti tedeschi che sono stati illegalmente messi in quarantena in Portogallo dopo che uno di loro è stato trovato positivo al Covid-19 hanno vinto la loro causa, in un verdetto che condanna il TEST PCR come inaffidabile fino al 97%.All’inizio di questo mese, i giudici portoghesi hanno confermato una decisione di un tribunale di grado inferiore che ha ritenuto illegale la quarantena forzata di quattro turisti. Il caso era incentrato sull’affidabilità dei TEST PCR nella rilevazione del Covid-19.Il verdetto , pronunciato l’11 novembre, fa seguito ad un ricorso contro un atto di habeas corpus presentato da quattro tedeschi contro l’Autorità sanitaria regionale ... Leggi su databaseitalia (Di sabato 28 novembre 2020) Di Peter Andrews , giornalista scientifico e scrittore irlandese residente a Londra. Ha una formazione in scienze della vita e si è laureato in genetica all’Università di Glasgow. Quattro turisti tedeschi che sono stati illegalmente messi in quarantena in Portogallo dopo che uno di loro è stato trovato positivo al Covid-19 hanno vinto la loro causa, in un verdetto che condanna ilPCR come inaffidabile fino al 97%.All’inizio di questo mese, i giudici portoghesi hanno confermato una decisione di un tribunale di grado inferiore che ha ritenuto illegale la quarantena forzata di quattro turisti. Il caso era incentrato sull’affidabilità deiPCR nella rilevazione del Covid-19.Il verdetto , pronunciato l’11 novembre, fa seguito ad un ricorso contro un atto di habeas corpus presentato da quattro tedeschi contro l’Autorità sanitaria regionale ...

fattoquotidiano : “Sentenze aggiustate in cambio di soldi”: condannato a 4 anni e 4 mesi giudice della corte d’Appello di Catanzaro - PDPiemonte : RT @giorgis65: “Decreto Rilancio”: dopo il bando per 400 posti da Direttore, è stato pubblicato in G.U. il concorso per l’assunzione di 150… - privacynetwork_ : Una ricerca di @algorithmwatch racconta un importante (ed inquietante) precedente della corte d'appello di Amsterda… - Consuelide : RT @gabrillasarti2: LA CORTE D’APPELLO DI LISBONA DICHIARA I TEST PCR INATTENDIBILI AL 93% QUATTRO TURISTI TEDESCHI ERANO STATI POSTI IN QU… -

Ultime Notizie dalla rete : CORTE D’APPELLO Presentata dal Siracusa International Institute la nuova ricerca in materia di lotta alle reti criminali e al traffico illecito Fortune Italia