Interviste post qualifiche Gp Bahrain: le parole dei top tre (Di sabato 28 novembre 2020) Le qualifiche del Gp del Bahrain hanno visto Hamilton conquistare la sua pole numero 98 in carriera. Il pilota inglese inoltre, ha stabilito il nuovo record della pista, dominando il Q3. Seconda posizione per Bottas e l’olandese della Red Bull, Max Verstappen, distanziati di 4 decimi e mezzo dal campione del mondo in carica. Interviste post qualifiche Gp Bahrain: Hamilton soddisfatto? Il pole man di giornata, Hamilton ha rilasciato la consueta intervista nel post qualifica del Gp del Bahrain: “Non ho festeggiato granché il settimo titolo. Mi sono allenato per questa gara, cercando di tenere la testa sull’obiettivo. Questa è una continuazione di quanto siamo sempre riusciti a fare come team. Io stupisco loro e loro stupiscono me lavorando così ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 28 novembre 2020) Ledel Gp delhanno visto Hamilton conquistare la sua pole numero 98 in carriera. Il pilota inglese inoltre, ha stabilito il nuovo record della pista, dominando il Q3. Seconda posizione per Bottas e l’olandese della Red Bull, Max Verstappen, distanziati di 4 decimi e mezzo dal campione del mondo in carica.Gp: Hamilton soddisfatto? Il pole man di giornata, Hamilton ha rilasciato la consueta intervista nelqualifica del Gp del: “Non ho festeggiato granché il settimo titolo. Mi sono allenato per questa gara, cercando di tenere la testa sull’obiettivo. Questa è una continuazione di quanto siamo sempre riusciti a fare come team. Io stupisco loro e loro stupiscono me lavorando così ...

SimoneMartini76 : @GrimoldiPaolo Allora @matteosalvinimi fa cadere questo governo di pagliacci! Portaci in piazza e nuove elezioni su… - mirighiri : @xfleursdumaI Tu hai detto questo:'solo voi fanatiche non ci vedete niente di male'. Quindi ti ho detto cosa ne pe… - YesIKnowMyWay65 : @Markus70 @pdnetwork @Mov5Stelle Eccome, tweet, post, comunicati, interviste, una solida e convinta posizione come… - Giulia47387124 : @Darkside72_vale @_luciblu 'no, sei tu che sei imbecille' ho riso troppo ?? ma quale cambiato?? ?? ok, io sono arriva… - statussquatter : @tsmellony @davecamerini @GODAM_eir @rubio_chef @marcogiustiniFI Posta anche articoli di interviste eventi e crea u… -

Ultime Notizie dalla rete : Interviste post Europa League. Lille-Milan 1-1, interviste post partita - Dettaglio News - Italia Tuttocampo Interviste post qualifiche Gp Bahrain: le parole dei top tre

Interviste post qualifiche Gp Bahrain: Hamilton soddisfatto? Il pole man di giornata, Hamilton ha rilasciato la consueta intervista nel post qualifica del Gp del Bahrain: “Non ho festeggiato granché ...

Covid ed emergenza sanitaria, intervista alla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei

Covid ed emergenza sanitaria, intervista alla presidente Donatella Tesei. Si è parlato anche di ricostruzione post sisma ...

Interviste post qualifiche Gp Bahrain: Hamilton soddisfatto? Il pole man di giornata, Hamilton ha rilasciato la consueta intervista nel post qualifica del Gp del Bahrain: “Non ho festeggiato granché ...Covid ed emergenza sanitaria, intervista alla presidente Donatella Tesei. Si è parlato anche di ricostruzione post sisma ...