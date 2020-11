Il Papa sull’aborto: si tratta di una questione etica (Di sabato 28 novembre 2020) Il Papa sull’aborto è stato chiaro: “E’ bene porsi due domande: per risolvere un problema, è giusto eliminare una vita umana? Ed è giusto assumere un killer?”. Il pontefice descrive tutti i medici non obiettori come killer, con delle parole durissime rivolte alle donne argentine. Infatti, in Argentina si sta provando a legalizzare l’aborto, ma Leggi su periodicodaily (Di sabato 28 novembre 2020) Ilè stato chiaro: “E’ bene porsi due domande: per risolvere un problema, è giusto eliminare una vita umana? Ed è giusto assumere un killer?”. Il pontefice descrive tutti i medici non obiettori come killer, con delle parole durissime rivolte alle donne argentine. Infatti, in Argentina si sta provando a legalizzare l’aborto, ma

