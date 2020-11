Governo | il ‘rimpasto’ si fa ma non si dice Ma aumentano i tifosi del ‘riassetto’

Leggi su dire

(Di sabato 28 novembre 2020) ROMA – Il rimpasto, questo sconosciuto. Dopo che il tema di un ‘riassetto’ del governo e’ stato nuovamente evocato dalla stampa, nei partiti tutti o quasi prendono le distanze dalle richieste di cambiare la squadra. Il tema e’ considerato di quelli tabu: ‘si fa ma non si dice’. Eppure in maggioranza l’ipotesi e’ sempre piu’ concreta. E piace alla maggioranza degli italiani, come chiarisce un sondaggio dell’Istituto Tecne’ per l’agenzia Dire: il 57,4% ritiene che il governo avrebbe bisogno di cambiare alcuni ministri per rafforzare la sua azione. Contrario solo il 15,4%. Ed anche tra gli elettori della maggioranza, se il 52,8% non approva il cambiamento della squadra di Conte, i favorevoli rappresentano il 41,9%. Nel Pd Goffredo Bettini a Skytg24 conferma l’opportunita’ dell’operazione e ne delinea anche i possibili contorni. Con la consueta schiettezza, Bettini osserva che dovrebbe tenersi a emergenza Covid superata, dopo la finanziaria. Non deve essere, poi, un ‘rimpastino’, con la sostituzione di questo o quel ministro, ma un’operazione a tutto tondo in cui sono “i leader dei partiti a fare un passo avanti”. Bettini immagina uno scatto in avanti sul piano programmatico e delinea anche il quadro istituzionale piu’ largo. A suo dire non e’ scontato che sara’ necessario votare un nuovo presidente della Repubblica. Al Quirinale c’e’ gia’ un “grande presidente, Sergio Mattarella”. Un’impostazione che gli altri partner di maggioranza non confermano. Anzi il Movimento Cinque con Vito Crimi dice che si tratta di un’ipotesi “fuori dal mondo”. Il capo politico pentastellato mette in chiaro che “nessun ministro M5s e’ ‘sacrificabile’. Ad Alfonso, Federico, Luigi, Lucia, Nunzia, Paola, Sergio, Stefano e Vincenzo va la nostra piena fiducia”, dice Crimi elencando i ministri M5s in ordine rigorosamente alfabetico. Ma il suo ‘no’ non cancella lo scenario. Tanto piu’ se a essere coinvolti dal rimpasto saranno i leader e non i ministri. Ed e’ legittimo chiedersi: nel M5s chi sara’ il leader tra qualche mese? Luigi Di Maio ha gia’ presentato il ‘decalogo’ delle cose da fare.