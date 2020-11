GF Vip 5: Selvaggia Roma in lacrime, la confessione shock (Di sabato 28 novembre 2020) Selvaggia Roma del Grande Fratello Vip 5 sconcerta i coinquilini della Casa con una dichiarazione dolorosa: il tentato suicidio di suo fratello. Dopo aver rivelato alcuni retroscena complicati del suo passato, sia in merito al rapporto con la madre che col padre, l’influencer racconta questa triste storia colpendo soprattutto il gieffino Tommaso Zorzi. Grande Fratello Vip: Selvaggia Roma e il tentato suicidio del fratello Per la nuova inquilina del Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma, non e’ stato di certo semplice lasciarsi andare e decidere di parlare di una triste vicenda che ha fatto parte del suo passato (complicato). Infatti, l’influencer Romana ha riferiti ai concorrenti della Casa:”Il problema e’ che lui soffre di depressione in tutti i sensi.. Lui questa ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 28 novembre 2020)del Grande Fratello Vip 5 sconcerta i coinquilini della Casa con una dichiarazione dolorosa: il tentato suicidio di suo fratello. Dopo aver rivelato alcuni retroscena complicati del suo passato, sia in merito al rapporto con la madre che col padre, l’influencer racconta questa triste storia colpendo soprattutto il gieffino Tommaso Zorzi. Grande Fratello Vip:e il tentato suicidio del fratello Per la nuova inquilina del Grande Fratello Vip,, non e’ stato di certo semplice lasciarsi andare e decidere di parlare di una triste vicenda che ha fatto parte del suo passato (complicato). Infatti, l’influencerna ha riferiti ai concorrenti della Casa:”Il problema e’ che lui soffre di depressione in tutti i sensi.. Lui questa ...

