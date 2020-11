Formula 1, le qualifiche del GP del Bahrain LIVE: Ferrari eliminate in Q2 (Di sabato 28 novembre 2020) Formula 1, le qualifiche del GP del Bahrain. Duello Mercedes-Red Bull per la pole. Ferrari a caccia della Q3. MANAMA (Bahrain) – Formula 1, le qualifiche del GP del Bahrain. Un turno che vedrà, almeno rispettando i tempi delle prove libere, un duello tra Mercedes (Hamilton) e Red Bull (Verstappen) per la pole position. Qualche difficoltà di troppo per la Ferrari. Obiettivo massimo la Q3. Il programma e gli highlights del weekend del Bahrain. Formula 1, le qualifiche del GP del Bahrain LIVE Ad inizio Q2 una bandiera rossa per un problema alla macchina di Carlos Sainz. Il problema dello spagnolo ha messo in difficoltà la ... Leggi su newsmondo (Di sabato 28 novembre 2020)1, ledel GP del. Duello Mercedes-Red Bull per la pole.a caccia della Q3. MANAMA () –1, ledel GP del. Un turno che vedrà, almeno rispettando i tempi delle prove libere, un duello tra Mercedes (Hamilton) e Red Bull (Verstappen) per la pole position. Qualche difficoltà di troppo per la. Obiettivo massimo la Q3. Il programma e gli highlights del weekend del1, ledel GP delAd inizio Q2 una bandiera rossa per un problema alla macchina di Carlos Sainz. Il problema dello spagnolo ha messo in difficoltà la ...

