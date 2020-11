F1 | Daniel Ricciardo | “Bene il sesto posto | domani dovrò provare ad arrivare davanti a Sergio Perez”

Leggi su oasport

(Di sabato 28 novembre 2020)ha concluso alle sue qualifiche del Gran Premio del Bahrain, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020. L’australiano, però, punta già il suo obiettivo primario in vista della gara di, ovvero la partenza, nella quale dovrà attaccarePerez, che si è piazzato quinto, anche per una questione di classifica generale. “Io ed Esteban Ocon partiamo vicini e dobbiamoad attaccare subitoPerez – spiega a Crash.net – Il quadro perfetto sarebbe che entrambi lo passassimo in curva 1, tenessimo duro lungo tutto il corso della gara per recuperare i punti persi in Turchia. Sappiamo che ha a disposizione un ottimo passo ed è eccellente nel gestire le gomme, per cui dovremo metterlo sotto ...