Covid-19, sette murales a San Giorgio del Sannio: omaggio agli operatori sanitari (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – Sono sette i murales inaugurati questa mattina a San Giorgio del Sannio, voluti fortemente dall’amministrazione guidata dal sindaco Mario Pepe. Il “Piazzale dei murales” è una dedica agli operatori sanitari che giorno dopo giorno combattono contro il Covid-19. sette murales realizzati in via Giacomo e scoperti alla presenza del sindaco Mario Pepe, dei parroci don Salvatore Soreca e don Aurelio Capone e degli amministratori comunali. Gli artisti che hanno realizzato i dipinti sono Elena Rubino con l’opera “il coraggio di parlare“, Antonio Polito con le opere “lo spirito del luogo“, “con fiducia verso il domani“, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSandel(Bn) – Sonoinaugurati questa mattina a Sandel, voluti fortemente dall’amministrazione guidata dal sindaco Mario Pepe. Il “Piazzale dei” è una dedicache giorno dopo giorno combattono contro il-19.realizzati in via Giacomo e scoperti alla presenza del sindaco Mario Pepe, dei parroci don Salvatore Soreca e don Aurelio Capone e degli amministratori comunali. Gli artisti che hanno realizzato i dipinti sono Elena Rubino con l’opera “il coraggio di parlare“, Antonio Polito con le opere “lo spirito del luogo“, “con fiducia verso il domani“, ...

pdnetwork : Ci mancava anche questo: l'evento negazionista di Fratelli d'Italia! È il momento di dire basta. Solo negli ulti… - sorrentopress : Sette guarigioni dal Covid-19 a Meta - gilbertod1 : Lo sapete vero che il tampone per il COVID rileva tutti e sette i ceppi di coronavirus compresi quelli del raffredd… - Giulian37733903 : RT @radiondadurto: #Brescia #Covid_19 Nuovo flashmob di lavoratrici e lavoratori dell'Ospedale Civile. Raddoppiate in sette giorni le adesi… - TargatoCN : Ricoveri Covid, a Verduno lento calo: in sette giorni passati da 186 a 177 pazienti -