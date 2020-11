Confindustria, Bonomi: «Next Generation Eu occasione unica ma rischio di non sfruttarla è alto» (Di sabato 28 novembre 2020) Secondo il documento di Viale dell’Astronomia la manifattura mondiale è ancora sotto lo scacco della pandemia, ma l’Italia mostra una contrazione dei tassi di crescita relativamente contenuta. Il presidente di Confindustria: «Preoccupano i ritardi nel concepire una strategia di sviluppo sostenibile e sostenuto». Leggi su ilsole24ore (Di sabato 28 novembre 2020) Secondo il documento di Viale dell’Astronomia la manifattura mondiale è ancora sotto lo scacco della pandemia, ma l’Italia mostra una contrazione dei tassi di crescita relativamente contenuta. Il presidente di: «Preoccupano i ritardi nel concepire una strategia di sviluppo sostenibile e sostenuto».

ACmcoppola : RT @Andrea_V_73: '#Confindustria, @CarloBonomi_ : «#NextGeneration #Eu occasione unica ma rischio di non sfruttarla è alto» @celenostalgia… - Ettore572 : RT @tvbusiness24: ??#RecoveryPlan, Bonomi: “necessari pochi, grandi progetti per sfruttarlo a pieno”. Il presidente di #Confindustria sul Pi… - Ettore572 : RT @Italia_Notizie: Confindustria, Bonomi: «L’Italia rischia di non sfruttare opportunità del Recovery Fund» - formichenews : Italia resiliente (ma non a tutti i costi). Il monito di @Confindustria L'articolo di @gianluzappo… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @Andrea_V_73: '#Confindustria, @CarloBonomi_ : «#NextGeneration #Eu occasione unica ma rischio di non sfruttarla è alto» @celenostalgia… -