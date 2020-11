Asia Argento, il terribile dolore: “Non riesco a smettere di tremare” (Di sabato 28 novembre 2020) Asia Argento dedica un nuovo toccante post alla madre scomparsa, raccontando del grande vuoto che ha lasciato nella sua vita. Appena due giorni dopo aver annunciato via social la morte della madre Daria Nicolodi, Asia Argento parla del grande vuoto che questa perdita ha lasciato in lei. L’attrice di Profondo Rosso è venuta a mancare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 28 novembre 2020)dedica un nuovo toccante post alla madre scomparsa, raccontando del grande vuoto che ha lasciato nella sua vita. Appena due giorni dopo aver annunciato via social la morte della madre Daria Nicolodi,parla del grande vuoto che questa perdita ha lasciato in lei. L’attrice di Profondo Rosso è venuta a mancare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : È morta Daria Nicolodi, mamma di Asia Argento e icona di «Profondo rosso» - fanpage : Il commovente messaggio di Asia Argento per la morte della mamma #DariaNicolodi - fanpage : Ultim'ora È morta Daria Nicolodi, madre di Asia Argento. - TweetNotizie : Asia Argento ricorda Daria Nicolodi: «Chi ha la mamma non trema e io non riesco a smettere di tremare» - oceane_vivier : Chi ha la mamma non trema. Asia Argento #poesia -