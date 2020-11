Annalisa al Vanity Fair Stories | «Cominciamo a parlare di persone | non di donne e uomini»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 28 novembre 2020) Se Annalisa ha scelto di intitolare Nuda il suo ultimo album, non lo ha fatto per il gusto di provocare, ma per andare a fondo di uno dei problemi più grandi del nostro tempo: il bisogno di liberarci di tutti i filtri che si frappongono tra noi e il mondo. «Attraverso i social mostriamo tantissimo, ma di vita vera ce n’è poca. È per questo che ho sentito l’esigenza di distruggere tutti i veli che ci separano dagli altri» spiega Annalisa nel corso della terza edizione del Vanity Fair Stories, intervistata a distanza dal direttore Simone Marchetti. La connessione con la realtà, con ciò che ci circonda in maniera tangibile, non è, però, solo una spinta che parte dai social, ma anche dalla musica stessa: per Annalisa, infatti, è necessario che l’arte «abbia una connessione fortissima con la realtà, inclusi i tempi che corrono». Il fatto che House Party, il singolo che ha scelto di pubblicare durante il primo lockdown, contenesse molti elementi in attinenza con lo stato d’animo di ciascuno di noi è stato, però, un caso.