Vecino | “Il peggio è passato | ora devo solo tornare in campo”

(Di sabato 28 novembre 2020) Con un post su Instagram, Matias, centrocampista dell’Inter, ha commentato la sua fase di recupero dall’infortunio, affermando come ormai manchi davvero poco per il suo rientro in campo, che comunque non avverrà prima di gennaio. Queste le sue parole: “È stato un piacere lavorare con voi in questa fase di recupero. Grazie per il vostro impegno e la vostra dedizione. Il, adesso mi aspetta lo scatto finale epresto in campo!”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mati?as(@) foto: Twitter Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.