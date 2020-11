“Uccise la sua amante Manuela Bailo e nascose il cadavere”: Fabrizio Pasini condannato a 16 anni anche in appello (Di venerdì 27 novembre 2020) L’aveva sgozzata e poi si era disfatto del corpo, gettandolo in una fossa di liquami nella campagna della provincia di Cremona. Per tre giorni aveva mandato messaggi dal cellulare di lei, per non destare sospetti. Poi era partito per le vacanze al mare con moglie e figli per due settimane in Sardegna. Oggi la Corte d’appello di Brescia ha confermato la condanna a 16 anni di carcere per Fabrizio Pasini, l’ex sindacalista accusato di aver ucciso la collega e amante Manuela Bailo nell’estate del 2018. La Procura generale oggi ha chiesto la condanna a 30 anni, contestando anche l’aggravante della premeditazione, ma la Corte d’appello non ha accolto la richiesta, confermando la condanna. Pasini era stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) L’aveva sgozzata e poi si era disfatto del corpo, gettandolo in una fossa di liquami nella campagna della provincia di Cremona. Per tre giorni aveva mandato messaggi dal cellulare di lei, per non destare sospetti. Poi era partito per le vacanze al mare con moglie e figli per due settimane in Sardegna. Oggi la Corte d’di Brescia ha confermato la condanna a 16di carcere per, l’ex sindacalista accusato di aver ucciso la collega enell’estate del 2018. La Procura generale oggi ha chiesto la condanna a 30, contestandol’aggravante della premeditazione, ma la Corte d’non ha accolto la richiesta, confermando la condanna.era stato ...

