Strage di Bologna, oggi la prima udienza sui mandanti: “Parte un processo storico” (Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA – “Quello di oggi è l’inizio di un processo storico, perché molto probabilmente porterà alla verità completa sulla strage di Bologna. È un fatto importante non solo per i familiari delle vittime, ma per tutti i cittadini italiani”. Lo dice il presidente dell’associazione dei parenti delle vittime del 2 agosto 1980, Paolo Bolognesi, a margine dell’avvio dell’udienza preliminare oggi in Tribunale a Bologna con gli imputati Paolo Bellini (che, a quanto si apprende, è presente in aula), Domenico Catracchia, Quintino Spella e Piergiorgio Segatel, per i quali la Procura generale ha chiesto il rinvio a giudizio nell’ambito della prima tranche dell’inchiesta sui mandanti e i finanziatori della strage, che causò 85 morti e oltre 200 feriti. Leggi su dire (Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA – “Quello di oggi è l’inizio di un processo storico, perché molto probabilmente porterà alla verità completa sulla strage di Bologna. È un fatto importante non solo per i familiari delle vittime, ma per tutti i cittadini italiani”. Lo dice il presidente dell’associazione dei parenti delle vittime del 2 agosto 1980, Paolo Bolognesi, a margine dell’avvio dell’udienza preliminare oggi in Tribunale a Bologna con gli imputati Paolo Bellini (che, a quanto si apprende, è presente in aula), Domenico Catracchia, Quintino Spella e Piergiorgio Segatel, per i quali la Procura generale ha chiesto il rinvio a giudizio nell’ambito della prima tranche dell’inchiesta sui mandanti e i finanziatori della strage, che causò 85 morti e oltre 200 feriti.

fattoquotidiano : Strage di Bologna, non solo Nar. Per la procura generale coinvolti anche Terza Posizione e Ordine Nuovo: “Ora visio… - antonel52837259 : RT @SMaurizi: poi vi consiglio @gbarbacetto sulla #StrageDiBologna: - SMaurizi : poi vi consiglio @gbarbacetto sulla #StrageDiBologna: - Fangareggi : RT @24emilia: Strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, l'accusa: 'Coinvolte varie formazioni della destra eversiva, non solo i Na… - angiuoniluigi : RT @rassegnagram: Dopo oltre 40 anni, scatta a #Bologna il processo contro i mandanti della strage del 2 agosto. #primapagina @corrierebolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Bologna Strage di Bologna, non solo Nar. Per la procura generale coinvolti Terza Posizione e Ordine Nuovo:… Il Fatto Quotidiano Strage di Bologna, Paolo Bellini torna in tribunale per il processo: «Figura in linea con i Nar»

Secondo la nuova inchiesta la Primula Nera reggiana, oggi in tribunale a Bologna per l’udienza preliminare, era in stazione la mattina del 2 agosto 1980 ...

Strage Bologna: parte udienza nuovo filone, imputato Bellini

(ANSA) - BOLOGNA, 27 NOV - E' partita in tribunale a Bologna l'udienza preliminare del nuovo filone dei processi sulla Strage del 2 agosto 1980. Imputati con richiesta di rinvio a giudizio sono Paolo ...

Secondo la nuova inchiesta la Primula Nera reggiana, oggi in tribunale a Bologna per l’udienza preliminare, era in stazione la mattina del 2 agosto 1980 ...(ANSA) - BOLOGNA, 27 NOV - E' partita in tribunale a Bologna l'udienza preliminare del nuovo filone dei processi sulla Strage del 2 agosto 1980. Imputati con richiesta di rinvio a giudizio sono Paolo ...