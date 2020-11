Stefano D’Orazio, un altro lutto per la moglie: è morto il suo papà (Di venerdì 27 novembre 2020) E’ deceduto il papà di Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D’Orazio A distanza di due settimane dalla morte del marito, Stefano D’Orazio, la moglie Tiziana Giardoni sta affrontando un altro lutto: è morto suo padre, Mauro Giardoni. Non si conoscono ancora le cause del decesso. E’ stata lei attraverso i social a dare il triste annuncio, ricordando anche il suo Stefano con un dolce messaggio. «E adesso lassù voi due che farete? La vita mi ha portato via i miei due grandi amori … ciao papino mio… ti ho amato tanto e ti amerò per sempre!». Le esequie del papà della moglie del musicista scomparso si terranno domani, sabato 28 novembre, nella Cattedrale SS Pietro e Paolo a ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 27 novembre 2020) E’ deceduto ildi Tiziana Giardoni,diA distanza di due settimane dalla morte del marito,, laTiziana Giardoni sta affrontando un: èsuo padre, Mauro Giardoni. Non si conoscono ancora le cause del decesso. E’ stata lei attraverso i social a dare il triste annuncio, ricordando anche il suocon un dolce messaggio. «E adesso lassù voi due che farete? La vita mi ha portato via i miei due grandi amori … ciao papino mio… ti ho amato tanto e ti amerò per sempre!». Le esequie deldelladel musicista scomparso si terranno domani, sabato 28 novembre, nella Cattedrale SS Pietro e Paolo a ...

