Quanto guadagnano i virologi in tv: compensi e patrimonio (Di venerdì 27 novembre 2020) Nelle ultime settimane abbiamo fatto conoscenza di numerosi virologi che fino allo scorso gennaio erano noti ai più soprattutto per i social blasting, e molto poco per quello che effettivamente facevano. Nelle ultime settimane nomi come quelli di Roberto Burioni, Ilaria Capua, Pier Luigi Lopalco, Fabrizio Pregliasco, Massimo Galli e perdonateci se ne dimentichiamo qualcuno, sono diventati piuttosto celebri e molto familiari agli assidui frequentatori di programmi televisivi e notiziari. Ogni ospitata in tv produce un gettone di presenza, una sorta di compenso: una cosa normalissima, ovviamente, affatto bizzarra. Eppure molti utenti stanno interrogando il web sui guadagni e i compensi che percepiscono i virologi presenti nei programmi televisivi. Di questa risposta se n’è occupata Panorama in una sorta ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 27 novembre 2020) Nelle ultime settimane abbiamo fatto conoscenza di numerosiche fino allo scorso gennaio erano noti ai più soprattutto per i social blasting, e molto poco per quello che effettivamente facevano. Nelle ultime settimane nomi come quelli di Roberto Burioni, Ilaria Capua, Pier Luigi Lopalco, Fabrizio Pregliasco, Massimo Galli e perdonateci se ne dimentichiamo qualcuno, sono diventati piuttosto celebri e molto familiari agli assidui frequentatori di programmi televisivi e notiziari. Ogni ospitata in tv produce un gettone di presenza, una sorta di compenso: una cosa normalissima, ovviamente, affatto bizzarra. Eppure molti utenti stanno interrogando il web sui guadagni e iche percepiscono ipresenti nei programmi televisivi. Di questa risposta se n’è occupata Panorama in una sorta ...

Gabry55020967 : @Solocarmen1 Ma siamo proprio sicuri che siano così io non ci credo,vorrei proprio vedere come ha fatto lavorare i… - profumodimosto : @StaseraItalia @PalamaraLuca Ha detto una cosa importante... 'in tutte le amministrazioni, in tutte le aziende pubb… - SoltantoSic : Stavo guardando quanto guadagnano gli stripper in Italia, un uomo guadagna dai 200 ai 300€ ad esibizione, mentre un… - MaximoMoggio : @federicovizo87 Siamo nel 2020, e queste cose sono normalissime. La gente parla per parlare, per invidia, per catti… - Apeiron123 : @CanesiCarlo @Anto_Eith @redback81 @LegaSalvini Pensa quanto stanno guadagnando ora le case farmaceutiche, con mili… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto guadagnano Quanto guadagna la Juve per la qualificazione agli ottavi di Champions Tuttosport Sondaggi, Agi-Youtrend: Lega ancora in calo e scende sotto al 24%. Forza Italia recupera e supera il 7%

In base alla rilevazione, il Carroccio in due settimane ha perso lo 0,6 per cento e si attesta al 23,04%, mentre il partito di Berlusconi guadagna lo 0,4%. Il ...

Il torneo di Rotterdam del 2021 si farà, ma ancora non si sa quando

Il direttore Richard Krajicek prova a fare chiarezza sul prossimo 500 olandese. “L’edizione 2021 è sicura, le date ancora incerte. Dipende tutto dall’Australian Open, se verrà rinviato o meno. In ogni ...

In base alla rilevazione, il Carroccio in due settimane ha perso lo 0,6 per cento e si attesta al 23,04%, mentre il partito di Berlusconi guadagna lo 0,4%. Il ...Il direttore Richard Krajicek prova a fare chiarezza sul prossimo 500 olandese. “L’edizione 2021 è sicura, le date ancora incerte. Dipende tutto dall’Australian Open, se verrà rinviato o meno. In ogni ...