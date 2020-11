Morte Maradona, Lapo Elkann: “Abbiamo combattuto le stesse dipendenze. Diego il più grande calciatore della storia” (Di venerdì 27 novembre 2020) Lapo Elkann parla del suo rapporto con Diego Armando Maradona.Il rampollo di casa Agnelli inizia il suo racconto sul Pibe de Oro durante la trasmissione "Verissimo", in onda su Canale 5; l'imprenditore italia, insieme a Maradona, ha condiviso anche le lunghe battaglie contro la dipendenza.Il racconto di Lapo, fratello del proprietario della Juventus John Elkann, comicia così: “Era un amico vero, con un cuore immenso. Era quasi un fratello per me. Diego ha combattuto in un mondo molto complicato. Aveva delle qualità umane pazzesche e va ricordato per le sue grandi doti, che andavano oltre quelle calcistiche. È stato il più grande calciatore della storia, ma ... Leggi su mediagol (Di venerdì 27 novembre 2020)parla del suo rapporto conArmando.Il rampollo di casa Agnelli inizia il suo racconto sul Pibe de Oro durante la trasmissione "Verissimo", in onda su Canale 5; l'imprenditore italia, insieme a, ha condiviso anche le lunghe battaglie contro la dipendenza.Il racconto di, fratello del proprietarioJuventus John, comicia così: “Era un amico vero, con un cuore immenso. Era quasi un fratello per me.hain un mondo molto complicato. Aveva delle qualità umane pazzesche e va ricordato per le sue grandi doti, che andavano oltre quelle calcistiche. È stato il piùstoria, ma ...

