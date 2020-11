Massimiliano Morra: «Devo tutto alla Ares. Mi manca Alberto Tarallo» (Di venerdì 27 novembre 2020) Massimiliano Morra Dopo settimane in cui è calato il silenzio più assoluto, a Mediaset si torna a parlare di Aresgate complice l’uscita di Massimiliano Morra dalla casa di Grande Fratello Vip 5. Se a Live non è la D’Urso l’argomento non è stato toccato, malgrado il confronto di Massimiliano con le 5 ‘temibili sfere’, situazione diversa a Verissimo di Silvia Toffanin. Nella puntata in onda domani, Massimiliano Morra parla in primis della falsa storia d’amore con Adua Del Vesco ripetendo la poco convincente versione sui loro attriti: “Tra me e Adua non c’è mai stato nulla se non un’amicizia. Dopo la nostra finta relazione, l’ho corteggiata tanto e insistentemente perché nel tempo mi ero molto legato a lei, ero quasi innamorato. Da ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 27 novembre 2020)Dopo settimane in cui è calato il silenzio più assoluto, a Mediaset si torna a parlare digate complice l’uscita dicasa di Grande Fratello Vip 5. Se a Live non è la D’Urso l’argomento non è stato toccato, malgrado il confronto dicon le 5 ‘temibili sfere’, situazione diversa a Verissimo di Silvia Toffanin. Nella puntata in onda domani,parla in primis della falsa storia d’amore con Adua Del Vesco ripetendo la poco convincente versione sui loro attriti: “Tra me e Adua non c’è mai stato nulla se non un’amicizia. Dopo la nostra finta relazione, l’ho corteggiata tanto e insistentemente perché nel tempo mi ero molto legato a lei, ero quasi innamorato. Da ...

