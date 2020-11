Maldini: “Thauvin e Simakan nomi importanti. Ne riparleremo” (Di venerdì 27 novembre 2020) Intervistato da Telefoot, il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha parlato di alcuni prospetti che il Milan segue e che sono stati anche trattati. Queste le sue parole: “Florian Thauvin è un giocatore che sarà a fine contratto nel 2021 quindi è un giocatore dal punto di vista economico interessante. E’ un giocatore di alto livello. Quello che diciamo sempre noi, però, è che il mix giusto sia quello formato da tanti giocatori giovani con giocatori con un pochino più di esperienza che possono dare qualcosina in più ed è quello che abbiamo creato quest’anno al Milan. Sicuramente è un profilo che va seguito”. Su Simakan: “Abbiamo parlato con gli agenti di Simakan nei mesi precedenti e anche col ragazzo. Devo dire che abbiamo parlato anche con altri giocatori di Ligue 1. Quello che vediamo noi del campionato ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 27 novembre 2020) Intervistato da Telefoot, il direttore tecnico del Milan, Paolo, ha parlato di alcuni prospetti che il Milan segue e che sono stati anche trattati. Queste le sue parole: “Florian Thauvin è un giocatore che sarà a fine contratto nel 2021 quindi è un giocatore dal punto di vista ecoco interessante. E’ un giocatore di alto livello. Quello che diciamo sempre noi, però, è che il mix giusto sia quello formato da tanti giocatori giovani con giocatori con un pochino più di esperienza che possono dare qualcosina in più ed è quello che abbiamo creato quest’anno al Milan. Sicuramente è un profilo che va seguito”. Su: “Abbiamo parlato con gli agenti dinei mesi precedenti e anche col ragazzo. Devo dire che abbiamo parlato anche con altri giocatori di Ligue 1. Quello che vediamo noi del campionato ...

GIUSPEDU : RT @SimoneCristao: Occhio a #Thauvin a parametro 0 come ha fatto intendere #Maldini a Telefoot ma non solo... Rimane difficile perchè il r… - Rossonero__1899 : RT @SimoneCristao: Occhio a #Thauvin a parametro 0 come ha fatto intendere #Maldini a Telefoot ma non solo... Rimane difficile perchè il r… - PianetaMilan : #MILAN #TOP #NEWS - #Thauvin nel mirino, #Maldini conferma - c_pradelli : RT @MilanPress_it: Paolo #Maldini apre a #Thauvin ?? ??????? #milanpress #calciomercato #mercato #telefoot #milan #acmilan #seriea #anewmilan… - CapitanBergomi : RT @SimoneCristao: Occhio a #Thauvin a parametro 0 come ha fatto intendere #Maldini a Telefoot ma non solo... Rimane difficile perchè il r… -