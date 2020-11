Lombardia, Piemonte e Calabria diventano arancioni dal 29 novembre (Di venerdì 27 novembre 2020) (foto: Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images)Ottenuto il via libera dal Comitato tecnico scientifico (Cts), il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze per spostare da zona rossa ad arancione la Lombardia, allentando da domenica 29 novembre il regime di lockdown imposto nell’ultimo mese per contrastare la seconda ondata di Covid-19, mentre Sicilia e Liguria diventano gialle. La Cabina di regia sul coronavirus si era riunita venerdì 27 novembre e ha annunciato che tutte le regioni e province autonome erano potenzialmente in fascia gialla, in base ai dati della settimana tra il 16 e il 22 novembre. Ben 13 di esse sono nello scenario 1 e altre 8 nello scenario 2 di rischio di contagio di coronavirus, ossia hanno l’indice Rt sotto 1,25. Secondo ... Leggi su wired (Di venerdì 27 novembre 2020) (foto: Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images)Ottenuto il via libera dal Comitato tecnico scientifico (Cts), il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze per spostare da zona rossa ad arancione la, allentando da domenica 29il regime di lockdown imposto nell’ultimo mese per contrastare la seconda ondata di Covid-19, mentre Sicilia e Liguriagialle. La Cabina di regia sul coronavirus si era riunita venerdì 27e ha annunciato che tutte le regioni e province autonome erano potenzialmente in fascia gialla, in base ai dati della settimana tra il 16 e il 22. Ben 13 di esse sono nello scenario 1 e altre 8 nello scenario 2 di rischio di contagio di coronavirus, ossia hanno l’indice Rt sotto 1,25. Secondo ...

Agenzia_Ansa : Ordinanza di Speranza: arancione Calabria, Lombardia, Piemonte. Area gialla per Liguria e Sicilia #ANSA - TgLa7 : #Speranza firmerà nuova #ordinanza per colori #Regioni: area #arancione per #Calabria, #Lombardia e #Piemonte.… - MediasetTgcom24 : Speranza: Calabria, Lombardia e Piemonte diventano arancione - RaiNews : #coronavirus #covid19 nuova ordinanza del ministro #Speranza, sarà in vigore da domenica 29 novembre. Attesa per il… - RogerHalsted : Come cambiano i #semafori delle #regioni... Lombardia, Piemonte e Calabria in #zonaarancione -