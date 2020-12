L’ex dirigente Pfizer: “Il vaccino? Non è stato ancora testato a sufficienza” (Di venerdì 27 novembre 2020) Sono passati soltanto pochi giorni dall’annuncio da parte dell’azienda americana Pzifer di un vaccino già efficace al 95%. Parole che hanno scatenato conseguenze di ogni tipo: l’impennata della casa farmaceutica in Borsa, la sfrenata corsa di altri colossi di Big Pharma a presentare a loro volta cure in arrivo, la firma di onerosi quanto segreti contratti tra i governi di tutto il mondo e le società per la fornitura di farmaci anti-Covid. Ma anche, più di recente, i timori di virologi e infettivologi, perplessi di fronte a una scoperta fatta in tempi record, con la sperimentazione avvolta però da una fitta nebbia. “Il vaccino? Al momento non lo farei” è la posizione, per esempio, della microbiologa Maria Rita Gismondi, dopo che già il virologo Andrea Crisanti si era mostrato titubante. Ora a parlare è Mike Yeadon, ex vicepresidente di quella stessa ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 27 novembre 2020) Sono passati soltanto pochi giorni dall’annuncio da parte dell’azienda americana Pzifer di ungià efficace al 95%. Parole che hanno scatenato conseguenze di ogni tipo: l’impennata della casa farmaceutica in Borsa, la sfrenata corsa di altri colossi di Big Pharma a presentare a loro volta cure in arrivo, la firma di onerosi quanto segreti contratti tra i governi di tutto il mondo e le società per la fornitura di farmaci anti-Covid. Ma anche, più di recente, i timori di virologi e infettivologi, perplessi di fronte a una scoperta fatta in tempi record, con la sperimentazione avvolta però da una fitta nebbia. “Il? Al momento non lo farei” è la posizione, per esempio, della microbiologa Maria Rita Gismondi, dopo che già il virologo Andrea Crisanti si era mostrato titubante. Ora a parlare è Mike Yeadon, ex vicepresidente di quella stessa ...

