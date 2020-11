Jasmine Carrisi, il retroscena segreto che in pochi conoscono (Di venerdì 27 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano Carrisi, sarà la nuova coach di The Voice Senior, ma scopriamo insieme il retroscena che si cela dietro di lei. La primogenita di Loredana Lecciso ed Al Bano sembra voler seguire le orme del padre, infatti si sta spianando la strada verso il successo nel mondo della musica. Leggi su youmovies (Di venerdì 27 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., la figlia di Al Bano, sarà la nuova coach di The Voice Senior, ma scopriamo insieme ilche si cela dietro di lei. La primogenita di Loredana Lecciso ed Al Bano sembra voler seguire le orme del padre, infatti si sta spianando la strada verso il successo nel mondo della musica.

gianlu_79 : In bocca al lupo a @antoclerici , @LoredanaBerte , @_GigiDAlessio_ @albano_carrisi1 @carrisi_jasmine ,… - qun82074094 : Albano e Jasmine Carrisi, la figlia viene attaccato ma lui non ci stà | ... - blogtivvu : Chi è Jasmine Carrisi? Figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, fidanzato e carriera prima di The Voice Senior - VanityFairIt : Stasera in tv! - scemografia : Jasmine Carrisi criticata perché è la figlia della Lecciso, se al suo posto ci fosse stata qualche figlia della Pow… -