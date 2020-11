‘Gf Vip 5’ | ancora cambio di rotta per il reality | ecco la vera data della fine e in che giorni verrà trasmesso!

Leggi su isaechia

(Di venerdì 27 novembre 2020) Importanti novità sul fronte Grande Fratello Vip 5. A rivelarle, i colleghi di TvBlog: Nel Comitato editoriale di Mediaset delle scorse ore non solo si è deciso di aggiungere due nuove puntate a dicembre addirittura il sabato sera (prima volta), ma anche di spostare la finale di 7, che quindi non si svolgerà più lunedì 8 febbraio, ma lunedì 15 febbraio. Avremo dunque due puntate di sabato del Grande fratello vip 5 a dicembre, la prima il 12 (il 5 è previsto il meglio di Tu si que vales) e la seconda settedopo, ovvero il 19 di dicembre. Non basta, a partire da venerdì 12 gennaio dunque il Grande fratello vip 5 tornerà ai due appuntamenti settimanali, uno di lunedì e uno di venerdì (ultima puntata di venerdì il 12 febbraio, treprimafinale del 15). Insomma, una promozione a tutto campo da ...