Frasso Telesino | ancora una vittima del covid-19 | è la seconda in pochi giorni

(Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) –un decesso per cause legate al-19 nel comune di. A darne l’annuncio della morte di un 65enne, è stato stesso il primo cittadino del comune diPasquale Viscusi sul suo profilo social scrivendo: “istanti fa, mi è stata comunicata la scomparsa di un nostro concittadino a causa di questo maledetto virus. Alla sua famiglia da parte mia e di tutta la nostra comunità esprimo un fortissimo sentimento di vicinanza“. E’ il secondo lutto che la comunità si trova ad affrontare a duedi distanza, l’altra, una donna, infatti è deceduta lo scorso 25 novembre. L'articolo proviene da ...

Frasso Telesino piange una vittima per Covid. A dare l’annuncio è il sindaco Pasquale Viscusi: “Purtroppo con grande dispiacere comunico che oggi una nostra concittadina è venuta a mancare. Siamo vici ..."In questa drammatica situazione emergenziale riteniamo fondamentale tutelare soprattutto quelle fasce di popolazione in condizioni di estrema fragilità e bisogno ...