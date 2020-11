Farbanca entra a far parte del gruppo Banca Ifis

(Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov. (Adnkronos) -, facendo seguito al comunicato del primo giugno 2020 relativo al positivo completamento del processo competitivo, rende noto che oggi ha perfezionato l'acquisizione del 70,77% del capitale diSpa detenuto daPopolare di Vicenza in Lca mentre il restante 29,23% è tuttora detenuto da circa 450 piccoli azionisti, prevalentemente farmacisti. In base ai termini dell'accordo,ha corrisposto alla Lca 32,52 milioni di euro. Il perfezionamento dell'acquisizione fa seguito al rilascio del provvedimento autorizzativo dadellale Europea ain data 11 novembre 2020. "Grazie a questa importante operazione ...

Adnkronos

