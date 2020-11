'Fallo restare al GF', la richiesta ad Alba Parietti per Francesco Oppini: cosa chiedono i fan (Di venerdì 27 novembre 2020) Francesco Oppini non ha ancora preso una decisione in merito al suo futuro nella casa del GF Vip. Dopo la notizia del prolungamento del programma fino a febbraio, i concorrenti possono infatti uscire ... Leggi su leggo (Di venerdì 27 novembre 2020)non ha ancora preso una decisione in merito al suo futuro nella casa del GF Vip. Dopo la notizia del prolungamento del programma fino a febbraio, i concorrenti possono infatti uscire ...

Sterin86602468 : Fraaaaaaaa se vuoi restare fallo! Parla con chi devi parlare, rasserenati e resta! Goditela! Si vede che ci vuoi ri… - jemechoisis : RT @NoemiRiccobono: Onestamente nel 2020 devo sentire che la mamma condiziona il figlio per fallo restare con lei e per poi fallo sentire i… - NoemiRiccobono : Onestamente nel 2020 devo sentire che la mamma condiziona il figlio per fallo restare con lei e per poi fallo sentire il colpa. #GFVIP - nojudgment__ : Urtis che si fa il film mentali su Zelletta PRODUZIONE FALLO RESTARE TI PREGO #GFVIP - DanielaMaggi8 : #gfvip Alba manda subito un aereo a Fra e fallo restare....ascolta solo te, tu puoi? -