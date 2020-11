F1, Valtteri Bottas: “La cosa più importante di oggi è stata conoscere le nuove Pirelli” (Di venerdì 27 novembre 2020) Valtteri Bottas commenta la propria prestazione al termine delle prove libere del Gran Premio del Bahrain, quindicesima tappa del Mondiale di F1. Il finnico ha completato al terzo posto la seconda sessione con il tempo di 1.29.336. L’alfiere della Mercedes insegue l’olandese Max Verstappen ed il britannico Lewis Hamilton, leader della classifica al termine del turno. Il finlandese ha mostrato la sua soddisfazione al termine della prima giornata di attività sul circuito che sorge nella periferia di Manama. Bottas, come tutti i protagonisti della massima formula, ha potuto testare le nuove mescole della Pirelli in vista della prossima stagione. Il pilota della Mercedes ha dichiarato ai microfoni di ‘GPblog.com’: “La cosa più importante di oggi è stata ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020)commenta la propria prestazione al termine delle prove libere del Gran Premio del Bahrain, quindicesima tappa del Mondiale di F1. Il finnico ha completato al terzo posto la seconda sessione con il tempo di 1.29.336. L’alfiere della Mercedes insegue l’olandese Max Verstappen ed il britannico Lewis Hamilton, leader della classifica al termine del turno. Il finlandese ha mostrato la sua soddisfazione al termine della prima giornata di attività sul circuito che sorge nella periferia di Manama., come tutti i protagonisti della massima formula, ha potuto testare lemescole della Pirelli in vista della prossima stagione. Il pilota della Mercedes ha dichiarato ai microfoni di ‘GPblog.com’: “Lapiùdi...

